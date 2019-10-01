بعد إقالة بولتون..واشنطن وبيونج يانج تستأنفان المفاوضات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الثلاثاء أنهما ستجريان محادثات حول الملف النووي على مستوى فرق العمل السبت، في مؤشر على استئناف المفاوضات التي انهارت في قمة هانوي في فبراير 2019، وبعد نحو شهر من إقالة الرئيس دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون.

واتفق الجانبان على إجراء «اتصال مبدئي» في الرابع من أكتوبر وعقد مفاوضات على مستوى فرق العمل في اليوم التالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن نائبة وزير الخارجية شوي سون هوي.

وأضافت: «أتوقع أن تسهم مفاوضات فرق العمل في تسريع التطور الإيجابي للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة»، دون الكشف عن مكان عقد المحادثات.

وقالت إن المسؤولين الكوريين الشماليين «جاهزون» للمشاركة في المباحثات.

وتوقفت المفاوضات بين بيونج يانج وواشنطن منذ انهيار قمة ثانية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي في فبراير من دون التوصل لاتفاق.

واتفق الزعيمان على استئناف حوار على مستوى فرق العمل، وذلك خلال اجتماع لم يكن مقرراً في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في يونيو/حزيران، غير أن غضب كوريا الشمالية إزاء رفض الولايات المتحدة إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع كوريا الشمالية، أدى إلى تعليق الحوار.

وتحسنت العلاقات الشهر الماضي بعد أن أقال ترامب بولتون المعروف بسياسته المتشددة حيال كوريا الشمالية والذي كثيراً ما نددت به بيونج يانج وقالت إنه يسعى للحرب.