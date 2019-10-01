نجاح أول عملية زرع مثبط لرجفان القلب في سلطنة عمان

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© Sputnik . Илья Питалев
وأشار البيان إلى أنّ المريض البالغ من العمر 26 سنة، والذي كان يعاني من عيوب خلقية، أجريت له عدة عمليات تصحيحية في سنّ الطفولة، أعاقت مسار الأوردة المتصلة بالقلب، ماتسبب بقصور شديد في عضلة القلب، توجب عليه زراعة مثبط الرجفان البطيني.
وتكلّلت العملية بالنجاح بعد ساعة واحدة من التخدير، ولم يتم الابلاغ عن أي مضاعفات إلى هذه اللحظة، بحسب الصحيفة.
ويقدم الجهاز فرصة جديدة للمرضى الذين يعانون من قصور في عضلة القلب، والذين لا توجد عندهم أوردة مناسبة لقسطرة الأسلاك المستعملة في الأجهزة المثبطة لرجفان القلب المتعارف عليها سابقاً، ويعتبر من أفضل طرق علاج رجفات القلب البطيني المسبب للوفاة.
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