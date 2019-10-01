زعيم "أنصار الله": المبادرة المطروحة على السعودية تؤكد حرصنا على السلام

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، عبد الملك الحوثي، للمبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، حرص الجماعة على تحقيق السلام عبر مبادرتها المطروحة لوقف الأعمال العدائية مع السعودية

وبحسب موقع "أنصار الله"، أكد الحوثي خلال لقائه بالمبعوث الأممي في صنعاء، اليوم الثلاثاء، أن "مبادرة الرئيس [المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي] المشاط دليل على حرصنا على تحقيق السلام والاستقرار والدفع نحو الحوار السياسي الشامل"، مضيفا أنه "من المهم أن يستفيد الطرف الآخر من المبادرة وذلك بالكف عن العدوان ورفع الحصار".

وتابع الموقع أن الحوثي "أشار إلى الخطوات الإنسانية التي قدمتها لجنة الأسرى والمعتقلين في صنعاء والمبادرات المتكررة بالإفراج عن مئات من الأسرى من طرف واحد، وأنها تثبت عملياً سعينا لإنهاء المعاناة التي نتجت بسبب العدوان"، مضيفا أنه "من المهم أن تقابل تلك الخطوات بخطوات إنسانية مماثلة تؤدي إلى تحريك شامل للملف الإنساني وصولًا إلى التبادل الكامل لكل الأسرى والمعتقلين".

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وقال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام إن عبد الملك الحوثي التقى اليوم اﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷ‌ﻣﻤﻲ إﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺎﺭﺗﻦ غريفيث، بحسب "المسيرة" اليمنية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن الحوثي أكد خلال لقاء غريفيث على "جهود اليمن المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار".

وأضاف عبد السلام أن زعيم "أنصار الله" ناقش مع غريفيث "أفق التسوية السياسية الشاملة المحتملة وسبل المعالجات الإنسانية والاقتصادية".