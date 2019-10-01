الأحوال المدنية السعودية تجيب عن سؤال: هل يجوز استخراج بطاقة هوية للمرأة "دون حجاب"؟

وأكدت الهيئة أنه غير مسموح بوجود الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية؛ دون حجاب.

​وكان السؤال الذي طرحه أحد المغردين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية في السعودية على تويتر، حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال للمرأة بصورة؛ دون حجاب. وردت الأحوال المدنية: لا يمكن ذلك.

وفي سؤال آخر حول اللون الحجاب الذي يجب أن ترتديه المرأة، فأجابت الوكالة أنه يجب أن يكون لون الحجاب أسود.

​وأشارت الأحوال المدنية، بحسب موقع "عاجل" السعودي، إلى أنه يتم تغيير الصورة حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، وتُجدد كل 10 سنوات، وأشارت إلى أنه لا يترتب لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية إسقاط اسمها من دفتر العائلة.