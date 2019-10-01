بيان رسمي حول انطلاق العملية التعليمية في مدارس المملكة

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أكدت وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، انطلاق العملية التعليمية في 415 مدرسة بمختلف مناطق المملكة الثلاثاء، رغم الاضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين. وِأشارت الى ان نحو 15 الف طالب انتظموا على مقاعد الدراسة.

كما والتحق عدد كبير من الطلبة بمدارسهم الحكومية في مختلف مناطق المملكة صباح الثلاثاء، الا ان الهيئات التدريسية في مدارسهم واجهتهم بالصد. وقالت التربية: انعدد المدارس التي كسرت الإضراب في قصبة عمان 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث.

وارتفع عدد المدارس التي كسرت الإضراب حتى الساعة إلى ٦٤٠ مدرسة في مختلف مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة. كما ارتفع عدد الطلبة الذين انتظم للدراسة في صفوفهم إلى ٣٠٣٤١ طالب وطالبة، من ٣٠ مديرية تربية على مستوى المملكة.

شاهد: الأردن.. إضراب المعلمين

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وبحسب طلبة وأولياء امور، فإن معلمين ومعلمات في عدد كبير من المدارس رفضوا السماح للطلبة بالدخول للغرف الصفية، وبقي بعضهم بالساحات، فيما طُلب منهم العودة لمنازلهم. يأتي ذلك في ظل الدعوات التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لأولياء أمور الطلبة لإرسال ابنائهم للمدارس لاستئناف العملية الدراسية تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية القاضي بفك اضراب المعلمين .