دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نيويورك تايمز: سعد الحريري أهدى عارضة أزياء 16 مليون دولار

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وثائق من محكمة في جنوب أفريقيا، تُفيد أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أرسل 16 مليون دولار أمريكي عام 2013 لعارضة أزياء من جنوب أفريقيا بعدما حظيا بعلاقة رومانسية.

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صحيفة نيويورك تايمز، أشارت في تقريرها إلى أن سعد الحريري التقى بكانديس فان في منتجع فاخر بجزيرة سيشيل؛ حيث قدرت مجلة فوربس الأمريكية، ثروة رئيس الوزراء اللبناني في 2013 بنحو 1.9 مليار دولار.

تقرير الصحيفة الأمريكية يتزامن مع ضغوطات سياسية يتعرض لها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ حيث خرجت تظاهرات في بلاده تُندد بإرتفاع مُعدل الفقر؛ حيث أوضحت الحكومة اللبنانية في وقت سابق أنها سُتعلن حالة الطوارئ الاقتصادية وتدفع بإجراءات التقشف.

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الصحيفة الأمريكية أبرزت متوسط الدخل السنوي لعارضة الأزياء؛ حيث لم يتخط 5400 دولار سنويًا إلا أن حسابها في شهر مايو 2013 زاد 15 مليون دولار و200 ألف دولار بعد تحويلهم من بنك لبناني بعدما أهداها سيارتي أودي R8 ولاند روفر إيفوك بقيمة 250 ألف دولار؛ حيث أبلغته أن سيارتها تمت سرقتها، بحسب ما أوردت نيويورك تايمز.

وهو الأمر الذي دفع السلطات المالية والضريبية في جنوب أفريقيا؛ للتحقيق مع العارضة في الزيادة التي طرأت على حسابها؛ حيث أوضحت كانديس فان دير ميروي، أن المبلغ المالي هدية وليس خاضعًا للضريبة وفقًا لقانون جنوب إفريقيا.

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الزيادة في حسابها عرضتها لأزمات مالية مع الجهات المعنية في بلادها قبل أن تتوصل لتسوية عام 2016؛ حيث حركت دعوى قضائية ضد الحكومة في بلادها مطالبة بتعويض 65 مليون دولار للأضرار التي تعرضت لها؛ حيث اضطرت لبيع منزلها بسبب تجميد الأصول وهو الأمر الذي دفع سعد الحريري، حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية، لتحويل مليون دولار أخرى لها لتغطية الإجراءات القضائية.

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