دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لوحة مفاتيح Logitech الميكانيكية الجديدة تتميز بتصميم يدعم إستبدال المفاتيح بسلاسة ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Logitech عن أحدث إصداراتها من لوحات المفاتيح الميكانيكية المخصصة للألعاب، حيث تقدم لوحة Pro X اليوم بآداء سريع مع ميزة إستبدال المفاتيح بتجربة سلسة.

تنطلق لوحة مفاتيح Pro X المخصصة للألعاب اليوم بميزة التبديل السريع للمفاتيح، حيث يمكن أن يتم إزالة المفاتيح بآداءة بلاستيكية بسيطة، مما يتيح شراء مجموعة من المفاتيح الجديدة فقط دون الحاجة إلى إستبدال لوحة المفاتيح بشكل كامل، مع إمكانية تخصيص المفاتيح.

وتخطط شركة Logitech إلى بيع حزمة المفاتيح التي تضم 92 مفتاح بشكل مستقل وسعر 50 دولار، وهي مجموعة تكفي لتغيير أزرار Pro X بشكل كامل، على أن تتوفر المفاتيح في مجموعة GX Blue Clicky، أو GX Red Linear، أو أيضاً GX Brown Tactile، إلا أنها لا تأتي بتصميم Cherry.

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ويمكن للوحة مفاتيح Pro X أن تتصل بأجهزة الحاسب عن طريق كابل Micro USB، كما تأتي لوحة المفاتيح بإضاءة بألوان RGB تدعم إضاءة المفاتيح، كما تؤكد Logitech على أن لوحة المفاتيح تتوافق مع أغطية Cherry MX الخاصة بالإصدار القياسي من لوحة المفاتيح.

يذكر أن Logitech توفر اثنان من النماذج من لوحة المفاتيح الميكانيكية المخصصة للألعاب، حيث يتميز نموذج Pro X بالمفاتيح القابلة للتبديل بتجربة سريعة والتي تنطلق بسعر 150 دولار تقريباً، مع إختيار في مفاتيح GX Clicky، أو Linear، أو أيضاً مفاتيح Tactile، بينما يأتي الإصدار X الرئيسي بسعر 130 دولار، على أن يتوفر النموذجين للبيع لاحقاً في شهر أكتوبر.

المصدر

هذا الموضوع لوحة مفاتيح Logitech الميكانيكية الجديدة تتميز بتصميم يدعم إستبدال المفاتيح بسلاسة ظهر على التقنية بلا حدود.