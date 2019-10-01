دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع LG تعلن عن سماعة Tone Plus Free اللاسلكية والمقاومة للماء بسعر 216 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة LG عن سماعتها اللاسلكية Tone Plus Free التي تنطلق بتقنية الشحن السريع، مع تصميم مقاوم للماء وسعر 216 دولار.

أول إصدار من سماعات earbuds اللاسلكية يأتي اليوم من شركة LG في سماعة Tone Plus Free التي تأتي بتقنية معالجة للإشارة متطورة، مع تقنية صوتيات وEQ محسنة تقدم من شركة “Meridian Audio”، كما تأتي السماعة بbass قوي وأكثر وضوحاً في مستويات الصوتيات المتوسطة والمرتفعة.

تتميز سماعة Tone Plus Free من LG بصوتيات ثلاثية الأبعاد، مع دعم خفض الضوضاء الرقمية، أيضاً يتميز تصميم السماعة بطبقة من ‘UVnano’ لمقاومة الأشعة الفوق بنفسجية، كما تأتي بميكروفون للصوتيات و عزل الضوضاء عن طريق إدراك وتحليل الصوتيات من كل ميكروفون ومن ثم إزالة الضوضاء لدعم المستخدم بصوتيات أوضح.

وتدعم سماعة Tone Plus Free معايير IPX4 لمقاومة التعرق وقطرات الأمطار، كما تتميز جهتي السماعة بالتحكم باللمس، للتحكم في تشغيل الموسيقى، إستقبال المكالمات، وأيضاً إطلاق مساعد جوجل الرقمي، حيث يمكن الضغط المطول على لوحة اللمس ومن ثم إلقاء أوامر صوتية بالإتصال بجهة محددة عل سبيل المثال.

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أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع، حيث تتيح للمستخدم تشغيل الموسيقى لساعة كاملة بعد الشحن لفترة 5 دقائق فقط، بينما تدعم تشغيل الموسيقى حتى 6 ساعات مع الشحن الكامل للسماعة.

ومن المقرر أن تتوفر سماعة Tone Plus Free بألوان الأبيض والأسود مع سعر 216 دولار، على أن تتوفر للبيع في السوق الكوري بدءاً من 28 من أكتوبر، بينما يبدأ الحجز المسبق للسماعة اليوم.

المصدر

هذا الموضوع LG تعلن عن سماعة Tone Plus Free اللاسلكية والمقاومة للماء بسعر 216 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.