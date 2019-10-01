شكرا لقرائتكم خبر عن المعلمون بالأردن يرفضون دعوة الحكومة لهم لإنهاء الإضراب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عشرات الآلاف من المعلمين الأردنيين اليوم الثلاثاء إضرابهم، رافضين دعوة وجهتها الحكومة لهم لإنهاءه بعد 4 أسابيع بسبب الأجور، فى أزمة محتدمة تهدد بزيادة الضغط المالى على الدولة.

ورفضت نقابة المعلمين الأردنيين القوية يوم السبت زيادة متواضعة فى الأجور قدمها رئيس الوزراء عمر الرزاز واصفة إياها بأنها "فتات" ضمن محاولة لإنهاء الإضراب، الذى يعد بالفعل أطول إضراب ينظمه موظفون فى الدولة منذ عقود.