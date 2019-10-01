شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الموازنة فى البرلمان الأوروبى تؤيد مواصلة دعم "أونروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، قوله، إن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي أيدت مواصلة دعم وكالة غوثت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وكانت وسائل الإعلام تداولت خلال الأيام الماضية أن لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي ستصوت ، اليوم الثلاثاء ، على اقتراح من أجل حجز مساعدات بقيمة 100 مليون يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأونروا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والعام القادم. Advertisements

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