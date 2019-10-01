شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى الخرطوم يلتقى والى ولاية نهر النيل السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان، علي بن حسن جعفر، اليوم، والى نهر النيل المكلف اللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية، جرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك فى المجالات المختلفة بين المملكة والسودان، إضافة إلى وضع الاستثمارات السعودية فى الولاية المتمثلة فى المشاريع الزراعية وقطاع اللحوم، والصناعات الأخرى.

ووعد السفير جعفر بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في ولاية نهر النيل خاصة بعد النجاح الذى حققته هذه الاستثمارات فى الولاية والتى تعود بالنفع على الجانبين.

من جهته، اطلع والى نهر النيل السفير جعفر على التسهيلات التي قدمتها الولاية، بتوفير المناخ وتهيئته من أجل النهوض بهذه الاستثمارات التى لها مكاسب اقتصادية تعود فوائدها على المملكة والولاية، مرحبًا بقدوم المستثمرين السعوديين لولاية نهر النيل، مشيدًا بجهود المملكة طيلة الفترات الماضية.