شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر تعليق عمل قنصليته فى "مشهد " الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علّقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء عمل قنصليتها في مدينة "مشهد " الإيرانية، بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك.

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وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم تعليق العمل بالقنصلية العراقية في "مشهد " بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك، مشيرا إلى أن ( بغداد ) تنتظر تفسيرا إيرانيا حول الواقعة .

وفي وقت سابق كشف بيان صادر عن القنصلية العراقية في "مشهد" ، النقاب عن اعتقال السلطات الإيرانية دبلوماسيين عراقيين "اثنين"، والاعتداء عليهما بالضرب