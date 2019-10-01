شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يقرر تعليق عمل قنصليته فى "مشهد " الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
علّقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء عمل قنصليتها في مدينة "مشهد " الإيرانية، بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك.
وذكر المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم تعليق العمل بالقنصلية العراقية في "مشهد " بعد الاعتداء على موظفين عراقيين هناك، مشيرا إلى أن ( بغداد ) تنتظر تفسيرا إيرانيا حول الواقعة .
وفي وقت سابق كشف بيان صادر عن القنصلية العراقية في "مشهد" ، النقاب عن اعتقال السلطات الإيرانية دبلوماسيين عراقيين "اثنين"، والاعتداء عليهما بالضرب
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