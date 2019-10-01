ولى العهد البحرينى يلتقى كبير مستشارى الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اليوم، كبير مستشارى الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق السير جون لوريمر.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية خاصة ما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة.
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