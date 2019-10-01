شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى مالى يلتقى مسؤول الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة مالى، خالد بن مبروك الخالد، فى مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة المالية باماكو، مفوض الأمن الغذائى المالى، كاسم دينون.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ومالى، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.