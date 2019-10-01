شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: محتجون عراقيون يجتازون جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت سكاى نيوز عن مراسلها بالعراق، إن متظاهرون وسط ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، نجحوا فى عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، مع سماع دوى إطلاق نار فى المنطقة.

وذكرت الشبكة، أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما أقدم المحتجون على حرق نقطة تفتيش أمنية عند جسر الجمهورية فى العاصمة بغداد، يأتى ذلك فى الوقت الذى أصيب فيه متظاهرين وعدد من القوات الأمنية بعد اجتياز المحتجين لجسر الجمهورية.