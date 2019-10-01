شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو الغيط" يؤكد على الروابط التاريخية والعلاقات المتميزة بين الصين والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن اعتزاز الجامعة بالروابط التاريخية والعلاقات المتميزة التي تربط بين الصين والدول العربية كافة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، هنأ أبو الغيظ في رسالة وجهها اليوم إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجمهورية، الشعب والحكومة الصينية، مُشيداً بما شهدته من تطور هائل في مختلف المجالات منذ عام 1949، مؤكداً على الروابط التاريخية والعلاقات المميزة التي تربط بين الصين والدول العربية.

وأعرب الأمين العام للجامعة، عن تطلعه إلى استمرار التعاون بين الجانبين، وتوطيد علاقات الصداقة بين الصين والدول العربية، والعمل على خدمة الأهداف والمصالح المشتركة في مختلف القطاعات، ضمن منتدى التعاون العربي-الصيني، لا سيما تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار مبادرة "الحزام والطريق" من أجل تحقيق التنمية الشاملة، والازدهار لكلا الجانبين.