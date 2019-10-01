احتجاج أمام السفارة السعودية في برلين تطالب بمعاقبة قتلة خاشقجي

برلين / الخليج 365

احتج العشرات أمام السفارة السعودية في العاصمة الألمانية برلين، مطالبين بمعاقبة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتأتي هذه المظاهرة التي دعت إليها منظمة مراسلون بلاحدود، بمناسبة مرور عام على مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وبحسب البيان الذي وزعه منظموا الاحتجاج، طالبوا الرياض السماح بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة من أجل كشف أسباب مقتل خاشقجي.

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ودعا مدير منظمة مراسلون بلاحدود كريستيان ميهر، إلى عدم تطبيع العلاقات مع السعودية، طالما تعرقل إجراء تحقيق شامل حول مقتل خاشقجي.

وقال ميهر: " إن كان ولي العهد السعودي، حقا يريد تحمل المسؤولية، عليه فورا، من دون أي شرط، إطلاق سراح كافة الصحفيين المحبوسيين في مملكته، وعليه كشف الحقائق حول مقتل خاشقجي".

وطالب ميهر بعدم تسليم السعودية الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، دون إشارات آمنة منها لحرية الصحافة.

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