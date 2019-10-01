تونس.. محكمة الاستئناف تنظر في طلب للإفراج عن نبيل القروي

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

بدأت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي.

صرح بذلك، للأناضول، عضو من مكتب إعلام حملة القروي الرئاسية، والذي تحفظ عن ذكر اسمه.

والأسبوع المنقضِ، لم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي؛ بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم.

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وجرى إيقاف القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها بـ"الفساد"، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وحددت الهيئة مبدئيا الـ13 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي.

كان عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، حذر، في تصريحات للأناضول، من أنه "بإمكان القروي الطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات حال عدم فوزه كونه داخل السجن ولم يتمكن من ممارسة حقه في القيام بحملته الانتخابية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.