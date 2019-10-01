نمو التبادل التجاري بين دبي وأمريكا في 10 سنوات 76%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، فرص تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع وفد موسع برئاسة فيليب فراين القنصل العام في دبي، ضمن مبادرة «ارتباط» التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الجهات الدبلوماسية وقطاعات الأعمال الأجنبية، بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والمديرين التنفيذيين في الدائرة وعدد من مديري الإدارات الجمركية.

وقال سلطان بن سليم: «إن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي حيث تحتل المركز الثالث في قيمة تجارة دبي الخارجية بواقع 19.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 17.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018 الماضي بنمو قوي سجل 10%».

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقات التجارية بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية حيث قفزت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين بنحو 76 % خلال عشر سنوات لتصل إلى 80.65 مليار درهم في 2018 مقارنة مع 45.9 مليار درهم في 2009.

وأشاد القنصل العام الأمريكي في دبي بتعاون «جمارك دبي» ودعمها لنمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، مشدداً على أهمية تطوير التواصل والتنسيق بين الطرفين لتعزيز فرص الاستفادة من التطور الكبير في خدمات جمارك دبي والمزايا الأساسية التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار، من خلال تطور البنية التحتية في الإمارة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ورجال الأعمال.

وخلال اللقاء استعرض أحمد عبد السلام كاظم مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي تقرير التبادل التجاري بين دبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث توزعت قيمة التجارة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 14.87 مليار درهم واردات و 1.3 مليار درهم صادرات و 3.33 مليار درهم إعادة تصدير، وقال إن أبرز البضائع مع الولايات المتحدة هي السيارات ومحركات الطائرات والذهب والألمنيوم.