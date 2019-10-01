شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تطلق حملة توعية لمكافحة الأمراض المزمنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة و«أبجون»، أحد أقسام شركة فايزر العالمية للأدوية، عن إطلاق حملة توعية متعددة الجوانب تهدف إلى زيادة الوعي الصحي العام حول مخاطر الأمراض غير المعدية.

وتشمل هذه الأمراض تلك المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والتدخين وتعد السبب الرئيس للوفاة والعجز حول العالم.

تشمل الحملة التي تحمل عنوان «صحتك مهمة مع الدكتور آدم» سلسلة مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة لعائلة إيل المكونة من «بيل» و«جيل» و«ويل» و«فيل» التي تتبع أسلوب حياة صحياً بقيادة شخصية تدعى الدكتور آدم ومجموعة من المتخصصين في مجال الصحة.

وتحتوي مقاطع الفيديو على نصائح ورسائل بسيطة تشجع الأفراد على تبني سلوكيات وعادات صحية وقائية، لتحسين صحتهم وإنتاجيتهم.

أطلقت الحملة الاثنين خلال حفل حضره الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وأمريت راي الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية لقسم شركة فايزر «أبجون»، ومناسي تاديسي رئيس الأسواق الناشئة لقسم شركة فايزر «أبجون»، وأيمن مختار مدير عام قسم شركة فايزر «أبجون» في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الشركاء المتخصصين في المجال الطبي.

وتعرض طيران الإمارات الفيديوهات على قناتها الخاصة بمواضيع الصحة عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. كما ستوفر الناقلة لموظفيها حول العالم، الذين يزيد عددهم على 105 آلاف، إمكانية مشاهدة الفيديوهات كجزء من برنامجها حول الصحة في موقع العمل.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «تشكل الحملة التي أطلقناها اليوم إحدى الطرق التي ندعم من خلالها موظفينا وعملاءنا ونحفزهم على اتباع عادات صحية لتفادي الأمراض على المدى الطويل. ونسعى من خلال برنامج طيران الإمارات حول الصحة في موقع العمل إلى تقديم التوجيه والموارد المناسبة وتشجيع المبادرات وتفعيل قنوات الاتصال المباشرة بشكل يضمن تحسين صحة موظفينا. وفي نهاية المطاف، فإن الاهتمام برفاهية وسعادة العاملين يعد استثماراً جيداً لضمان تحقيق نتائج إيجابية وطويلة الأجل».

وتتوافق أهداف الحملة، التي ترتكز على الصحة والرفاهية والسعادة، مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية ما يعد ضرورة لمجتمع سعيد.

كما تتطلع الأجندة الوطنية إلى ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة لتحقيق حياة صحية لجميع المواطنين والمقيمين لتكون الإمارات من أفضل الدول من حيث جودة الرعاية الصحية.