شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى فنجان قهوة في الدنمارك.. فما ترتيب دبي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «مؤشر ستاربكس 2019» الذي يُصدره موقع «فايندر» أن الدنمارك هي أغلى دولة في العالم لشراء كوب قهوة بسعر 6.05 دولار، وفقاً لمعايير المؤشر، تلتها سويسرا التي يبلغ فيها متوسط سعر كوب القهوة 5.94 دولار، فيما حلت دبي في المرتبة الـ 18 على مستوى العالم من حيث سعر كوب القهوة بواقع 4.29 دولار (15.6 درهم).
ويعد سعر القهوة في تركيا الأرخص في القائمة بـ 1.78 دولار، مقابل 2.43 دولار في البرازيل، و3.09 دولار في أستراليا، تليها كندا بـ3.15 دولار. ومن بين الأعلى سعراً سنغافورة بـ 4.5 دولار، وروسيا 4.35 دولار.
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