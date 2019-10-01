التمارين المفرطة مرهقة للمخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعب الجسم ليس النتيجة الوحيدة للتمارين الرياضية المفرطة، فهي متعبة للذهن أيضاً، وفق دراسة جديدة.

وذكر موقع "ساينس ديلي" المعني بشؤون العلم أنه عندما فرض الباحثون تدريباً مفرطاً على الرياضيين الذين يشاركون في السباقات الثلاثية، وجدوا شكلاً من أشكال التعب الذهني.

واشتمل هذا التعب على تراجع النشاط في جزء المخ المسؤول عن اتخاذ القرارات.

وتصرف الرياضيون أيضاً بشكل مندفع، إذ اختاروا المكافآت الفورية بدلاً من تلك التي تأخذ وقتاً أطول لإنجازها.

الدراسة التي نشرت في دورية "كرنت بيولوجي"، يقول مؤلفها الرئيسي ماتياس بيسيليونيه، من مستشفى "بيتي سالبترير" في باريس: "المنطقة الجبهية التي تأثرت جراء الإفراط في التدريبات الرياضية كانت هي نفسها التي أظهرت ضعفاً أمام العمل المعرفي المفرط في دراساتنا السابقة. وبالتالي بدت هذه المنطقة بالمخ نقطة ضعيفة من شبكته المسؤولة عن التحكم المعرفي".