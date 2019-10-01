عدد جديد من «الشارقة الثقافية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

صدر العدد 36 من مجلة الشارقة الثقافية، وجاء في الافتتاحية تحت عنوان «الثقافة العابرة للحدود»: «إن الثقافة العابرة للحدود بمعناها التنويري والحضاري نقلة نوعية في تاريخ حوار الحضارات، وخطوة غير مسبوقة في تطوير العلاقات وبناء جسور التعاون، وهي فرصة لإعادة النظر في الكثير من الرؤى والأفكار والمقولات الخاطئة والملتبسة التي كانت تحكم العلاقة مع الآخر».

وقال مدير التحرير نواف يونس في مقالته «نوافذ ثقافية متعددة.. وحضارة إنسانية واحدة»: «على الرغم من تعددية الثقافات وتنوعها واختلافها، تظل وهي مجتمعة تمثل الوجه المشرق للحضارة الإنسانية التي نعيشها، فنحن نشترك معاً في حضارة إنسانية واحدة، جوهرها التعددية الفكرية والدينية والاجتماعية والأدبية، ولو نظرنا إلى أي إنجاز حضاري إنساني لن نستطيع أن ننسبه إلى جنسية ما، أو دين بعينه، أو شخص بمفرده، أو مجتمع دون غيره من المجتمعات البشرية؛ ذلك أننا نشترك ونعيش جميعاً في حضارة إنسانية واحدة، على الرغم من تعددية ثقافاتنا بكل ما تحمله من موروثات تتفق بقدر ما تختلف فيما بينها».

وتضمن العدد إضاءة مميزة على العلماء العرب وأدبيات الهندسة العربية بقلم يقظان مصطفى، إضافة إلى مداخلة حول قواعد النشر الألماني وترجمة الأدب العربي بقلم عارف حمزة، وإطلالة على كتابات الرحالة ومسيرتها التاريخية بقلم حواس محمود.

كما اشتمل العدد الجديد على بانوراما تناولت مدينة مكناس التي يعبرها الزمن مطرزاً بالجمال بقلم عامر الدبك، ونافذة على مدينة مرسى مطروح التي يزورها سبعة ملايين سائح سنوياً بقلم أشرف عزت، فضلاً عن رحلة مع مدينة جبلة التي يعود تاريخها إلى الألفية الثالثة ق.م بقلم د.أماني ناصر.

أما في باب «أدب وأدباء» فكتب ناجي العتريس عن المازني والسرقات الأدبية، وقدم زياد عبدالله مداخلة في رواية «الرجل الذي لا خصال له» للروائي روبرت موزيل، ورصد عزت عمر الفانتازيا الرمزية في رواية أحمد الفخراني «بياصة الشوام»، وتناول أحمد أبوزيد إعارة الكتب في الشعر العربي التي انقسم الأدباء حولها بين مؤيد ومعارض.

من جهة ثانية تضمن العدد مجموعة من المقالات الثابتة، منها: الصراع بين العامية والفصحى، مذكرات فتوة نموذجاً د. محمد صابر عرب، وداعاً للصديق كمال بلاطة خوسيه ميجيل بويرتا، علي الراعي والرواية في الوطن العربي لمصطفى عبدالله، ولبنان يحتفي بذكرى الشاعر خليل حاوي لعبده وازن، ومرّ في مملكة الشعر لأنيسة عبود، وتلك المواويل لأحمد الرفاعي.. وغيرها من الموضوعات.