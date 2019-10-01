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وقالت الوزارة في بيان لها إن مكاتب التموين مستمرة في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحسب موقع "اليوم السابع".
© REUTERS / Vasily Fedosenko
وأوضحت الوزارة أنه خلال الفترة من بداية فبراير/ شباط الماضي وحتى أمس الاثنين 30 سبتمبر/أيلول، تم مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مشددة على أنه جاري أيضا تلقى التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة على أنها شددت على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسر كافة الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، يطمئن المصريين فيها بشأن ما يتم تداوله حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية.
وأكد الرئيس على أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه، وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا... "التموين المصرية" تعيد 1.8 مليون شخص إلى نظام البطاقات التموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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