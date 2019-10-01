انتصار السيسي تقدم نصيحة وتوجه الشكر لكبار السن

وكتبت قرينة الرئيس، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، إننا ندين بالفضل لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، لما قدموه لصالح الارتقاء بهذا المجتمع.

ونص المنشور: "في اليوم العالمي لكبار السن، علينا أن نشيد بفضل آبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال السابقة، التي ندين لها بفضل عظيم لما قدموا لصالح الارتقاء بهذا المجتمع، والعمل على بنائه بشكل سليم، فشكرًا لهم جميعًا".

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واليوم العالمي للمسنين أو اليوم العالمي لكبار السن، هو أحد أعياد الأمم المتحدة ومناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة.

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وصوتت جمعية الأمم المتحدة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990 لإقامة يوم 1 أكتوبر بمثابة اليوم العالمي للمسنين، وكان أول احتفال لليوم العالمي للمسنين في 1 أكتوبر 1991.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمسنين لرفع نسبة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهرم وإساءة معاملة كبار السن، وهو أيضا يوم للاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

وبحسب الأمم المتحدة يبلغ عدد من تجاوزوا سن الـ60 عاما ما يقارب مليار إنسان. ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد بنسبة 46 % ليصل إلى زهاء 1.4 مليار على الصعيد العالمي، مما يعني زيادة عدد من هم فوق سن الـ60 عن عدد من هم تحت سن الـ10.

وفي عام 2018، وللمرة الأولى في التاريخ، زاد عدد من هم فوق سن الـ65 على عدد الأطفال تحت سن الـ5 على الصعيد العالمي.

ومن المتوقع أن يزيد عدد من هم في سن الـ80 فأكبر ثلاثة أضعاف من 143 مليونا في عام 2019 إلى 426 مليونا في 2050.