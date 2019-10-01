وكالة: "أنصار الله" تمنع مسؤولا أمميا من دخول صنعاء

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ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بيانا، تحدثت فيه عن أن أنصار الله منعوا المسؤول الأممي من دخول البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من صنعاء، بعد وقت قصير من هبوطها.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن أحد المسؤولين قوله إنه بعد وصول ممثل مفوضية حقوق الإنسان، العبيد أحمد العبيد، إلى صنعاء، استقل ضباط أمن تابعين لأنصار الله إلى الطائرة الأممية، وسحبوا تصريح سفره، وأمروا الطائرة بالمغادرة.
وقال مسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم لم يسمحوا لهم بالتحدث إلى الصحفيين.
وأكد بدوره، روبرت كولفيل، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، طرد العبيد من صنعاء، ولكن رفض أن يوضح المزيد من التفاصيل.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.
ووفقاً للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.
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