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© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
وأضاف: "سأطعن في نتائج الانتخابات حال فوز المرشح الآخر قيس سعيد لخرقها مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو الضامن لمصداقية نتيجة الانتخابات، لأنهم لم يتيحوا لي المجال لأعرض برنامجي، ومنعت من التواصل مع الناخبين بقرار قضائي".
وكانت قوات الأمن التونسية ألقت القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي، في 23 أغسطس/ آب الماضي، وأودعته في السجن بتهم تتعلق بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
ولم يتمكن نبيل القروي من الإشراف على حملته الانتخابية أو التصويت في الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لكنه تمكن من المرور إلى جولة الإعادة بنسبة 15.5% بعد منافسه قيس سعيد الذي تحصل على 19.5 من نسبة الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر القروي يهدد مجددا قبل أيام من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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