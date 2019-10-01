- 1/2
- 2/2
© Photo / خلية الإعلام الأمني
وأضاف: "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي[تنظيم محظور في روسيا] تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".
ويحيي الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، جنوب بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط مخطط لاستهداف زوار الأربعينية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.