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إحباط مخطط لاستهداف زوار الأربعينية في العراق

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© Photo / خلية الإعلام الأمني

بغداد - سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان: "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبعملية استباقية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدات الأمنية عملية تفتيش في إحدى المناطق الزراعية جنوب بغداد "، لافتا إلى أنه "تم خلال العملية العثور على مواد متفجرة، عبارة عن 20 كيساً من مادة (تي إن تي) بزنة 750 كيلوغراماً معدة للاستخدام في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف: "حيث كانت خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الارهابي[تنظيم محظور في روسيا] تخطط لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين".

ويحيي الملايين من المسلمين من داخل العراق وخارجه زيارة أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء، جنوب بغداد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

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