الملك سلمان وولي عهده: نشارك شعب الهند ألم هذا المصاب

وقال الملك سلمان وولي عهده في البرقية: "علمنا بنبأ الوفيات الناتجة عن هطول أمطار غزيرة على ولاية أوتار براديش في شمال الهند ، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الهند الصديق ألم هذا المصاب".

وأضافا: "نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين وللشعب الهندي الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة".

وأعلن مسؤولون أن أمطارا غزيرة أودت بحياة 113 شخصا على الأقل في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وعادة ما تأخذ الأمطار الموسمية، التي تبدأ في يونيو/حزيران، في الانحسار في أوائل سبتمبر/أيلول، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في أنحاء من البلاد هذا العام.

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وذكر مسؤول أن 93 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولاية أوتار براديش منذ يوم الجمعة، بعد أن تعرضت مناطقها الشرقية لأمطار موسمية غزيرة.

وأشارت الشرطة الهندية إلى أن ارتفاع مستويات المياه دفع السلطات إلى نقل 900 سجين من سجن في منطقة باليا الشرقية.

وتعرضت مدينة باتنا، عاصمة بيهار، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة، لأضرار بالغة، حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الكثير من الشوارع ودخلت المنازل والمتاجر ومستشفى كبير.