دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

من الواضح أن إطلاق تحديث iOS الرئيسي كان على عجل ليتاح الإعلان عنه مع هواتف آيفون الجديدة، وها هي آبل كل يومين ترسل تحديث فرعي جديد حتى وصل الأمر إلى الإصدار iOS 13.1.2 وهو ثالث تحديث خلال اسبوع.

كالعادة لا يأتي التحديث بمزايا جديدة انما هو لإصلاح المشاكل والأخطاء مثل عدم عمل الفلاش أو الكاميرا في بعض الأحيان، وإصلاح مشكلة بعض الاختصارات و شريط التقدم في iCloud.

لا معلومات عن ثغرات أمنية خطيرة عملت آبل على سدها عبر هذا التحديث، لكنه على ما يبدو لحل مشكلة الكاميرا الأبرز لاسيما أن هواتف آيفون الجديدة خاصة البرو منها كانت تركز على الكاميرا كونها جاءت لأول مرة بثلاثة كاميرات.

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يذكر أن التحديث السابق حل الثغرة الأمنية الخاصة بلوحات المفاتيح الخارجية التي كانت تتيح تسريب كل ما يتم كتابته عبرها إلى مخدمات خارجية.

وكشف مؤخراً أحد المطورين عن ثغرة تتيح كسر حماية iOS منذ هواتف آيفون 4 إس فأحدث حتى آيفون إكس تسمح بعمل جيلبريك لا يمكن لآبل كشفه أو التراجع عنه كون الثغرة تعمل على مستوى العتاد لحظة إقلاع نظام التشغيل.

التدوينة آبل ترسل تحديث iOS 13.1.2 الثالث خلال اسبوع واحد ظهرت أولاً على عالم التقنية.