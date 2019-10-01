دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خدمة يوتيوب YouTube TV أصبحت متاحة على أجهزة Fire TV من أمازون

بعد وصول خدمة يوتيوب الأساسية في يوليو، أصبحت خدمة YouTube TV متاحة أيضًا على أجهزة التلفزيون من أمازون Fire TV.

بعد فترة من الانقطاع بين شركتي جوجل وأمازون، قررت الشركتان في يونيو الماضي إعادة بعض العلاقات من خلال إتاحة خدمات كل منهما على أجهزة الآخر، لتشكل عودة العلاقات بذلك الوقت إضافة للجمهور الذي يريد الحصول على أكبر عدد من الخدمات على جهاز واحد، ووقتها تم إتاحة تطبيق يوتيوب على أجهزة Fire TV وبعدها تم طرح خدمة أمازون فيديو برايم على كروم كاست.

أما الآن، فقد تم إتاحة خدمة YouTube TV على منصة Fire TV لتضيف المزيد من المحتوى التلفزيوني على أجهزة أمازون.

وبالحديث عن خدمة YouTube TV، فهي خدمة تقدمها جوجل تتيح للمستخدمين الاشتراك في أكثر من 70 قناة تلفزيونية عبر شبكات الكابل المختلفة مقابل 50$ شهريًا، بمعنى أنه بدلًا من الاشتراك في خدمات شبكات الكابل العديدة لمشاهدة البرامج المفضلة، يستطيع المشترك مشاهدة مختلف القنوات عليها باشتراك واحد.

وستدعم أمازون خدمة يوتيوب على الجيل الثاني لأجهزتها FireTV Stick، FireTV Stick 4K، و FireTV Cube، وأجهزة التلفزيون الذكي الداعمة.

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بهذه الإضافة، فإن المستخدمين سيتمتعون بمشاهدة عشرات القنوات على يوتيوب وبرايم فيديو على جهاز واحد، بدلًا من شراء عدة أجهزة.

المصدر:

Amazon

التدوينة خدمة YouTube TV أصبحت متاحة على أجهزة Fire TV من أمازون ظهرت أولاً على عالم التقنية.