شاهد..اللواء الفغم على أكبر شاشة عرض فى جدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت مدينة جدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم في أكبر شاشة تلفزيونية في طريق الملك عبدالعزيز، وكتبت عليها عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" وذلك تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة ملوك وطنه. وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة مبدين إعجابهم بهذه البادرة تجاه أحد أبناء الوطن الأوفياء. ما لم تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي عن ذكر مناقبه والدعاء له. Advertisements وحل نبأ استشهاد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبد العزيز الفغم، فجر الأحد، فاجعة على السعوديين ليضجوا بعبارات الحزن والتعازي، ناشرين عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، عبارات التأبين والرثاء نثراً وشعراً، متناقلين صور حارس الملوك الذي رثاه السعوديون من مختلف الأوساط، وتصدر في عدد من دول الخليج والدول العربية بل تصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي.

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