شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنبه من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً ، حسبما نشرت وكالة واس .

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وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبلقرن، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل.

وتوقعت الأرصاد أن يصاحب هذه الأمطار تساقط البرَد على بعض المواقع، إضافة إلى جريان السيول في عددٍ من أودية منطقة عسير.