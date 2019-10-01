شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك الاردنية تحبط تهريب العاب نارية وسجائر الكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت مديرية جمرك العقبة بالمملكة الأردنية، محاولة تهريب حاوية سعة 40 قدما تحتوى على كميات كبيرة من الالعاب النارية المختلفة وسجائر الكترونية ومنشطات جنسية. ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء الأردنية، تم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وذلك حسب قانون وتعليمات دائرة الجمارك النافذة.

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