شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى لدى تركمانستان يشارك في الاحتفالات الرسمية لاستقلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سفير المملكة العربية السعودية، لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلى، فى احتفالات الذكرى الـ28 لاستقلال تركمانستان، بحضور الرئيس التركمانى قربان قولى بردى محمدوف، ونواب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ومشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية المعتمدة، ورؤساء الشركات العالمية لدى تركمانستان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، حضر السفير السحلي العرض العسكرى في الميدان الرئيسي، وحفل الاستقبال الرسمي المعد لهذه المناسبة، وسباق الخيل وذلك في ميدان الخيل بالعاصمة التركمانية عشق آباد.