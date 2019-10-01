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جلسة استثنائية لمناقشة الإفراج عن المرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف التونسية، اجتماعا استثنائيًا، لمناقشة ما يتداول بشأن طلب الإفراج عن نبيل القروى المرشح للانتخابات الرئاسية.

 

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يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لم تنظر في طلب الإفراج بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة إلى جلسة غد الأربعاء 2 أكتوبر ، قبل أن يتقرر عقدها اليوم، وفقًا لما ذكرته اذاعة موزاييك.

 

ومنذ الإعلان عن نتائج الدور الأول من السباق الرئاسي ، وصعود القروي وقيس سعيد للدور الثاني ، تعددت الضغوطات في الداخل والخارج للإفراج عن القروي خوفا من الطعن في نتائجها بسبب عدم تكافئ الفرص بين المتنافسين للدور الثاني.

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