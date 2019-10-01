شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة البحرين يبحث مع سفير اليابان الاستفادة من التقنيات الحديثة بمجال الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمرانى بمملكة البحرين، الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، أن الوكالة مهتمة بالاستفادة من التقنيات الحديثة التى تمتلكها اليابان لدعم قطاعى الزراعة والثروة السمكية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، جاء ذلك لدى استقبال وكيل الزراعة والثروة البحرية، للسفير اليابانى لدى البحرين هيديكي ايتو، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز محمد عبدالكريم.

وخلال اللقاء، أكد أبو الفتح الحرص على تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن التطور التقنى الذي تشهده اليابان في قطاعى الزراعة والثروة السمكية، يشكل دافعا أمام وكالة الزراعة والثروة البحرية فى مملكة البحرين من أجل الاستفادة من تلك التقنيات، وتدريب الطاقات البحرينية على تلك الخبرات، بما يسهم في مزيد من النهوض لهذه القطاعات الواعدة، والتي تشكل عنصرا مهما على صعيد توفير الأمن الغذائى في مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء، متابعة مستجدات مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الزراعي الموقعة بين مملكة البحرين واليابان، خصوصا فيما يتعلق بنظم الزراعة بدون تربة.