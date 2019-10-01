شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: نأسف لإعاقة واشنطن حل الأزمة الإنسانية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم الثلاثاء، عن أسف بلاده لعرقلة واشنطن حل الأزمة الإنسانية فى سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن ريابكوف قوله "إننا نرى مرة أخرى أن الزملاء الأمريكيين يظهرون تباعدا بين القول والفعل، ونأسف لأن قضية إنسانية مهمة لا يمكن حلها بسبب أن واشنطن تعمل وفق أجندة تختلف جذريا عن أجندتنا ولا تضمن تسوية الوضع فى سوريا".

وأعلن مقر التنسيق الروسى السورى اليوم أن خطة إخراج المدنيين من مخيم الركبان فى سوريا تم إحباطها بسبب عدم تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها.

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يذكر أن مخيم الركبان، الذى يقيم فيه وفقا للأمم المتحدة أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إقامته عام 2014 فى المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية للاجئين السوريين، وذلك على طول 7 كم بين سوريا والأردن.

ويشار فى هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة أنشأت فى شمال شرقى سوريا بمحافظة "الحسكة" معسكر "الهول"، الذى يشبه الركبان، ويضم 75 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.. وعلى الرغم من جميع نداءات المجتمع الدولي، لا تحاول الولايات المتحدة حل مشاكل البقاء على قيد الحياة فى هذا المخيم، الذى لا يلائم مقومات المعيشة وأصبح فى الواقع معسكرا للاعتقال.