شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحول اسيرين قاصرين للاعتقال الإدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اسيرين قاصرين من محافظة جنين، للاعتقال الإدارى.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، ان سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت نضال عامر 17 عاما نهاية العام الماضى وصدر بحقه أمر اعتقال إدارى لمدة 6 أشهر وقبل انتهاء المدة بيومين صدر بحقه أمر اعتقال إدارى جديد لمدة 6 أشهر أخرى.

وبينت الهيئة في بيان صحفى، نقلا عن وكلالة الانباء الفلسطينية ، أن الأسير حافظ زيود 17 عاما ايضا قد جرى اعتقاله الشهر الماضي وصدر بحقه أمر اعتقال إدارى لمدة 4 أشهر، علماً بأن كلا الأسيرين يقبعان حالياً فى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو".

وحذرت الهيئة من مواصلة سلطات الاحتلال فرض أوامر اعتقال اداري تعسفية، مشيرة بأن عدد المعتقلين الإداريين القابعين حالياً في السجون بلغ (500) معتقل، من بينهم 6 أسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم.