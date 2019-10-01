شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 مسلحا من داعش فى غارات أمريكية على مدن الجنوب الليبى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن 43 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا جراء غارات جوية أمريكية على عدة أهداف تابعة لهم فى مدن الجنوب الليبى، خلال أسبوع.

وأوضحت القناة، أن الطيران الأمريكى أصاب عدة أهداف تابعة لهم بمدن الجنوب الليبى، فى ضربات جوية نفذتها القيادة الأمريكية فى أفريقيا (الأفريكوم)، وكشفت عن وجود لهذا التنظيم الإرهابى فى تلك المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بليبيا.

وقال الحقوقى والناشط السياسى فى الجنوب الليبى، طاهر النغنوغى - فى تصريح لقناة (العربية) تعليقا على هذا النشاط الأمريكى المتزايد - إن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة فى ليبيا، استهدفت تجمعات وتحركات حالية يقوم بها تنظيم داعش بين مدينتى (مرزق) و(سبها) لإعادة التمركز، مشيرا إلى أن التنظيم قام فى الفترة الأخيرة فى التمركز بمناطق نائية من صحراء البلاد، ووجوده أصبح واضحا، مؤكدا أن الضربات الجوية التى تقودها (الأفريكوم) غير كافية للحد من نشاط التنظيم وخطورته داخل الأراضى الليبية، فى ظل الانقسام السياسى وغياب حلول واقعية على الأرض.