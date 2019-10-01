شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 43 مسلحا من داعش فى غارات أمريكية على مدن الجنوب الليبى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن 43 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا جراء غارات جوية أمريكية على عدة أهداف تابعة لهم فى مدن الجنوب الليبى، خلال أسبوع.
وأوضحت القناة، أن الطيران الأمريكى أصاب عدة أهداف تابعة لهم بمدن الجنوب الليبى، فى ضربات جوية نفذتها القيادة الأمريكية فى أفريقيا (الأفريكوم)، وكشفت عن وجود لهذا التنظيم الإرهابى فى تلك المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بليبيا.
وقال الحقوقى والناشط السياسى فى الجنوب الليبى، طاهر النغنوغى - فى تصريح لقناة (العربية) تعليقا على هذا النشاط الأمريكى المتزايد - إن الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة فى ليبيا، استهدفت تجمعات وتحركات حالية يقوم بها تنظيم داعش بين مدينتى (مرزق) و(سبها) لإعادة التمركز، مشيرا إلى أن التنظيم قام فى الفترة الأخيرة فى التمركز بمناطق نائية من صحراء البلاد، ووجوده أصبح واضحا، مؤكدا أن الضربات الجوية التى تقودها (الأفريكوم) غير كافية للحد من نشاط التنظيم وخطورته داخل الأراضى الليبية، فى ظل الانقسام السياسى وغياب حلول واقعية على الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 43 مسلحا من داعش فى غارات أمريكية على مدن الجنوب الليبى خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.