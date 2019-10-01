شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تستضيف الاجتماع المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة العرب 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف وزارة الثقافة التونسية الاجتماع المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية 16 أكتوبر الجارى الذى يبحث عددا من القضايا والموضوعات المشتركة بين وزراء السياحة والثقافة العرب.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية - فى تصريح صحفى اليوم - إنه خلال الاجتماع المشترك الأول لوزراء السياحة ووزراء الثقافة العرب، والذى انعقد بمكتبة الإسكندرية يوم 11 ديسمبر الماضي، رحب الوزراء بمقترح تونس باستضافة الاجتماع المشترك الثانى لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية خلال عام 2019، وذلك بمناسبة اختيار تونس عاصمة للثقافة والتراث للعالم الإسلامى عام 2019 .

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يعقد فى ضوء القرار (50) الصادر عن مؤتمر القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى دورته الرابعة (يناير : 2019)، والذى يتضمن الموافقة على مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية، والمقترحة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى فى السعودية .

ويستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالسياحة الثقافية والمقدمة من قبل وزارة الشؤون الثقافية بتونس والتى تتمثل فى تقرير مقدم من الأمانة العامة للجامعة حول نتائج وتوصيات فريق العمل المعنى بمتابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية، رقمنة التراث السياحى وذلك من خلال الوسائل والمساعدات التكنولوجية - الرقمية الحديثة ودعم المؤسسات الناشئة على الابتكار فى هذا المجال، صيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية وإيجاد السبل لتمويلها بوصفها الروافد العلمية والمعالم المستدامة وللتعريف بالموروث الوطني، والسياحة المتحفية بالوطن العربى كونها أصبحت تمثل مؤسسة ثقافية تفاعلية مع العديد من المؤسسات الأخرى خدمة للتراث الوطنى والمجتمع.