خبراء: ضرورة حذف البيانات بشكل آمن قبل بيع الحاسب القديم

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
حاسوب
كتب
متابعات_الخليج 365
شدّد المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات، على ضرورة حذف البيانات بشكل آمن قبل بيع الحاسب القديم، وذلك لضمان عدم وقوعها في أيدي المالك الجديد.
وأوضح الخبراء الألمان أن مجرد حذف البيانات داخل نظام التشغيل، عبر سلة المهملات أو تهيئة الذاكرة، لا يكفي لهذا الغرض، حيث ينبغي التخلص من البيانات المخزنة على الأقراص الصلبة العادية (HDD) بوساطة برامج متخصصة، مثل برنامج DBAN، تقوم بعملية الكتابة الفوقية لسبع مرات على القرص.
وأضاف الخبراء أنه بالنسبة للأقراص الصلبة الحديثة SSD وSSHD، فإنه يجب تنفيذ الأمر Secure Erase، الذي يقوم بإطلاق عملية الحذف المدمجة بالقرص الصلب، التي تتضمن أيضاً نطاقات الذاكرة التالفة.
كما لفت الخبراء إلى أن إرجاع الهواتف والحواسيب اللوحية إلى إعدادات المصنع ليس كافياً لمسح الذاكرة بأمان، موضحين أنه لمنع استعادة البيانات مجدداً، يجب تفعيل خاصية تشفير البيانات في إعدادات الجهاز، وبالتالي لا يمكن استعادة البيانات بعد إرجاع الجهاز إلى إعدادات المصنع.
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