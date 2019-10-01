شركة «آياما» اليابانية تعلن عن إطلاق شاشة عريضة للألعاب

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
شاشة
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متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة آياما اليابانية Iiyama عن إطلاق الشاشة ProLite XUB3493WQSU-B1 الجديدة التي تخاطب عشاق الألعاب.
وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 34 بوصة، وتمتاز بزمن استجابة يبلغ 4 مللي/ثانية، وبالتالي فإنها تلبي متطلبات عشاق الألعاب.
وتتمتع الشاشة الجديدة بدرجة سطوع تبلغ 400 قنديلة/م2 ونسبة تباين 1000:1، كما تدعم تقنية FreeSyncمن شركة AMD مع نسبة باعية 21:9، وتعتمد الشاشة على تقنية ADS-IPS، وتعمل بدقة وضوح تبلغ 3440*1440 بيكسل.
وأكدت Iiyama أن شاشتها الجديدة توائم درجة السطوع ونسبة التباين تلقائياً، وتوفر ثباتاً عالياً في زاوية المشاهدة (أفقي/رأسي 178)، مع تمتعها بسطح مضاد للانعكاسات، كما يمكن مواءمة ارتفاع الشاشة عن طريق الحامل القابل لضبط الارتفاع، فضلاً عن أنه يمكن ضبط إمالة الشاشة.
ويمكن للمستخدم عرض مصادر مختلفة على الشاشة، مثل أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية في الشاشة على منفذي HDMI ومنفذي USB-3.0 مع منفذ لسماعة الرأس، واثنين من سماعات ستريو بقدرة 5 واط.
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