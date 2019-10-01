شركة «آنكر» الصينية تكشف عن الجيل الجديد من سماعات الرأس اللاسلكية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

سماعات

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة آنكر الصينية عن الجيل الجديد من سماعات الرأس اللاسلكية Soundcore Liberty 2.



وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس (Liberty Air 2) تعتبر موديلاً مطوراً من سماعة الرأس (Liberty Air) التي أطلقتها العام الماضي، في حين أن السماعة (Liberty 2)والموديل الفاخر (Liberty 2 Pro) تعتبران منتجات جديدة تماماً.

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وأضافت أن سماعات الرأس الثلاث تمتاز بمقاومة رذاذ الماء وفقاً لفئة الحماية IPX5، مشيرة إلى أن جميعها تعمل بتقنية «بلوتوث 5».

وذكرت «آنكر» أنه إلى جانب المشغلات المطلية بالألماس لتشغيل الصوت بدقة، توجد أيضاً أربعة «ميكروفونات» لإلغاء الضوضاء مع دعم معيار الشحن اللاسلكي Qi، لافتة إلى أن فترة تشغيل البطارية في السماعات الجديدة تمتد إلى سبع ساعات.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن سماعة (Soundcore Liberty 2 Pro) تجمع بين مشغلات متطورة من أجل تشغيل الصوت بدقة بالغة، علاوة على أنها تأتي مزودة بسبع سدادات للأذن مصنوعة من السيليكون للتوافق بشكل مثالي مع الأذن.