شركة آيسر التايوانية تطلق مقعد جديد مخصص للألعاب

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
شركة آيسر التايوانية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة آيسر التايوانية،، عن مقعد جديد مخصص للألعاب، وذلك خلال معرض الإلكترونيات آي إف إيه، الذي يختتم فعالياته بالعاصمة الألمانية برلين.
وذكرت الشركة أن المقعد Predator Thronos Air الجديد يَعد عشاق ألعاب الفيديو بتجربة ممتعة، موضحة أن المقعد يشتمل على ثلاث شاشات للألعاب يمكن تحريكها عبر ذراع مزودة بمحرك صغير، إضافة إلى لوح قابل للتحريك مخصص لأجهزة التحكم.
وأشارت «آيسر» إلى أن المقعد يمتاز بوظيفة التدليك، فضلاً عن أنه يشتمل على حوامل للمشروبات.
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