إطلاق شاشة منحنية جديدة مخصصة لعشاق ألعاب الفيديو

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
شاشة
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متابعات_الخليج 365
أطلقت شركة غيغابايت التايوانية شاشة منحنية جديدة، مخصصة لعشاق ألعاب الفيديو.
وأوضحت الشركة أن الشاشة Aorus CV27Q الجديدة تأتي بقياس 27 بوصة وتتمتع بدقة 2560×1440 بيكسل، مشيرة إلى أن الشاشة تمتاز بزمن استجابة قدره واحد مللي في الثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 165 هرتز.
وأضافت «غيغابايت» أن شاشتها الجديدة تدعم تقنية FreeSync 2 HDR، فيما تغطي نطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة تصل إلى 90%.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الشركة التايوانية بأن شاشة Aorus CV27Q تمتاز أيضاً بوظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة Active Noise Cancellation، وذلك من أجل المزيد من التركيز والاستمتاع باللعب.
وأشارت «غيغابايت» إلى أن جسم الشاشة، المجهز بإضاءة RGB، يسمح بضبط الارتفاع، فضلاً عن الإمالة والتدوير.
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