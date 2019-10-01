إطلاق فأرة جديدة مخصصة لألعاب الفيديو

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

فأرة جديدة

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة «إم إس آي» MSI التايوانية، عن إطلاق فأرة جديدة، مخصصة لعشاق ألعاب الفيديو، مشيرة إلى أنها ستطرح الفأرة في الأسواق العالمية نهاية الشهر الجاري بسعر 39 دولاراً (نحو 144 درهماً).



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وذكرت الشركة أن الفأرة الجديدة (Clutch GM30)تأتي مزودة بمستشعر ضوئي وتمتاز بتصميم متماثل.

وبينت أنه من ضمن التجهيزات اللافتة بفأرة الألعاب الجديدة إضاءة RGB، التي تظهر في شعار قابل للإضاءة وطارة التمرير والشريط الضوئي، الذي يأخذ شكل حرف (U) أسفل الفأرة، كما يمكن للمستخدم تغيير الألوان مباشرة بواسطة مجموعة الأزرار بالفأرة ودون الحاجة إلى برامج التشغيل.

وأشارت الشركة التايوانية إلى أن الفأرة الجديدة ذات التصميم المتماثل تعتمد على المستشعر الضوئي (PAW-3327)بدقة تصل إلى 6200 نقطة في البوصة المربعة، إضافة إلى الأزرار الرئيسة (Omron) المتينة للغاية والأزرار الجانبية المضلعة من شركة (Huano)، التي تتحمل ما يصل إلى 10 ملايين نقرة.