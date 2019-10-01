شركة جوجل الأميركية تعلن إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أندرويد 10

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل الأميركية إطلاق الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة.



وأوضحت الشركة أن نظام «أندرويد 10» الجديد مثبت بالفعل على أجهزة Pixel الجديدة من جوجل، وسيتوافر على الأجهزة المحمولة الأخرى، خلال العام الجاري.

وأكدت جوجل أن نظام أندرويد 10 الجديد يدعم الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية القابلة للطيِّ، كما أنه يدعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية المحمولة.

Advertisements

ووفقاً للشركة، فإنه يوجد في إعدادات النظام الجديد نطاق جديد للخصوصية، يتيح للمستخدم إمكانية وضع قيود على الإعلانات وأنشطة التطبيقات والويب؛ إذ يمكن مثلاً حظر التطبيقات أو إنشاء «بروفايل» شخصي، أو إظهار الإعلانات المخصصة.

وإذا سمح المستخدم للتطبيقات باستخدام بيانات الموقع، فإنه يتمكن حالياً من تحديد هذه الأذونات بدقة، إذ يمكنه في الإعدادات السماح بالوصول إلى بيانات الموقع فقط، في الحالة التي يتم فيها استعمال التطبيق، علاوة على أنه سيتم إعلام المستخدم بوصول التطبيقات غير النشطة إلى بيانات الموقع الخاص به.

كما يمكن للمستخدم إعتام إضاءة الخلفية، سواء كان ذلك لتطبيقات معينة أو للجهاز بالكامل، ويساعد هذا الوضع في الحفاظ على شحنة البطارية وحماية العينين.

ويمكن للمستخدم، كذلك، تثبيت تحديثات الأمان مباشرة عن طريق وظيفة تحديثات الأمان «غوغل بلاي»، ويتم ذلك على غرار طريقة تحديث التطبيقات، وبالتالي لا يضطر المستخدم إلى الانتظار حتى يتم تحديث نظام التشغيل.