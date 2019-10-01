شركة «آسوس» تعلن عن شاشة جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
شاشة
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متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة آسوس التايوانية، أمس، عن شاشة جديدة تلبي احتياجات المستخدمين المحترفين.
وأوضحت الشركة أن الشاشة ProArt PA32UCG الجديدة تأتي بقياس 32 بوصة ودقة وضوح 3840×2160 بيكسل.
وأضافت أن معدل تنشيط الصورة يبلغ 120 هرتز، في حين يبلغ زمن الاستجابة خمسة مللي/الثانية، بينما تبلغ درجة السطوع 1600 قنديلة/م2.
وبينت «آسوس» أن الشاشة الجديدة المضاءة بمصابيح Mini-LED، تمتاز بتغطية نطاق ألوان كبير للغاية، مشيرة إلى أنها تغطي نطاق الألوان «أدوبي RGB» ونطاق الألوان «DCI-P3».
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