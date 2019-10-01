شركة "فوجي فيلم" اليابانية تعلن عن إطلاق الكاميرا X-A7 الجديدة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الكاميرا X-A7 الجديدة

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فوجي فيلم اليابانية عن إطلاق الكاميرا X-A7 الجديدة، من فئة الموديلات متغيرة العدسة، ومن دون عاكس، بسعر 700 دولار.



وأوضحت الشركة أن الكاميرا تهدف إلى تلبية متطلبات المبتدئين في التصوير الفوتوغرافي.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا على مستشعر CMOS كبير، وشاشة لمسية قياس 3.5 بوصات قابلة للتحريك والتدوير، حتى يتمكن المصور من التقاط صور «سيلفي» بسهولة، إضافة إلى توافر منفذ USB، وHDMI Micro ومنفذ 2.5 ملليمتر، وتقنيتَي «واي فاي» و«بلوتوث».

ويمكن للمصور التحكم في كاميرا فوجي فيلم الجديدة عن طريق الهاتف الذكي، أو إضافة معلومات الموقع إلى الصور، فضلاً عن إمكانية نقل الصور إلى الهاتف الذكي عن طريق تطبيق Camera Remote.

وتتيح الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K (3840x2160 بيكسل)، وبسرعة 30 صورة في الثانية، فيما تصل مدة تسجيل مقاطع 4K إلى 15 دقيقة، بينما تصل مدة مقاطع الفيديو Full HD إلى 30 دقيقة.